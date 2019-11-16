Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне стали меньше покупать обычные сигареты

Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ. Интерес к традиционным сигаретам снизился на 5-7 процентов, в то время как продажи стиков выросли за год в 4,5 раза.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.
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РБК03:24

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РИА Новости04:33

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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