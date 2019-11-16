Общество
Вести.RuРоссияне стали меньше покупать обычные сигареты
Россияне стали покупать меньше обычных сигарет и больше стиков для систем нагревания табака, сообщает RT со ссылкой на данные фискальных платформ. Интерес к традиционным сигаретам снизился на 5-7 процентов, в то время как продажи стиков выросли за год в 4,5 раза.
Читать в источнике
Оценить211
с чего всё началось
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%. При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Общество
Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Происшествия
Соколова на следственный эксперимент привезли в бронежилете
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы
Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Кино
Вышел трейлер «Спанч Боба: в бегах» с Киану Ривзом
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Происшествия
Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге
Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Происшествия
Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Шоу-бизнес
У Александра Носика снова пропала мама
Александр Носик обратился за помощью ко всем своим поклонникам. Актер сообщил, что вчера в Москве пропала его мама.
Армия и оружие
Асад заявил о готовности принять курдских боевиков в ряды армии Сирии
Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам рассказал о том, что Дамаск готов принять курдских боевиков в ряды Сирийской арабской армии.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на игру с Бельгией
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав национальной команды на отборочную встречу Евро-2020 против Бельгии.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Наука
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические приступы
Американские ученые научились с точностью 99,6% предсказывать эпилептические припадки.
Происшествия
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Японский автопроизводитель представил новое поколение своего бюджетного седана для рынка стран Азии.