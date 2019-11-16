Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет в РФ снизилась на 7%.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упал спрос на сигареты

Газета.Ru06:31

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56

В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

В России упал спрос на сигареты

РИА Новости04:33

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

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Двигатель Холла для лунной станции испытали на полной мощности

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