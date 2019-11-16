Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет снизилась на 7%.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

Россияне начали отказываться от сигарет в пользу стиков

Телеканал 360°01:36

В России снизился спрос на сигареты

Газета.Ru00:52

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Общество

Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»

Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
Актуальные Новости вчера в 10:06
Происшествия

Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Газета.Ru 03:20
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Политика

Турция заявила о намерении использовать С-400 вопреки угрозам США

Известия 04:06
Футбол

Федун оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым

После исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила новый контракт главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.
РБК вчера в 15:34
Политика

Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Политика

Путин поздравил президента Киргизии Жээнбекова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова с днем рождения.
РЕН ТВ 01:51
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением

В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Дни24 13 ноября в 04:36
Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

CyberSport.ru вчера в 17:13
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила о скором замужестве

Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова во время своего последнего концерта заявила зрителям, что скоро выйдет замуж.
VSE42.RU вчера в 23:28
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
РБК вчера в 23:09
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Компактный пикап Santa Cruz, унаследовавший название прототипа, встанет на сборочный конвейер американского завода Hyundai в 2021 году.
Новые автомобили 13 ноября в 23:59
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Политика

СБУ отчиталась о задержании лидера ИГИЛ на Украине

Московский Комсомолец вчера в 10:05
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК вчера в 08:39
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
РИА Новости 02:22
Кино

Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»

КиноПоиск 14 ноября в 04:09
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