Общество
КоммерсантъВ России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет снизилась на 7%.
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с чего всё началось
В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:00
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СБУ отчиталась о задержании лидера ИГИЛ на Украине
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