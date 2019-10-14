Недвижимость
Lenta.ruВ России упали цены на аренду жилья
В Санкт-Петербурге аналогичный показатель находится на уровне в 24,7 тысячи рублей за квартиру в месяц. Ранее сообщалось о резком росте цен на аренду жилья в крупных российских городах: в сентябре 2019-го средняя ставка найма выросла к августу на 4-5 процентов.
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с чего всё началось
В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.Коммерсантъвчера в 03:34
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В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru вчера в 17:05
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани.
RT на русском 05:01
Политика
На парламентских выборах в Польше лидирует партия Качиньского
На очередных парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.
Московский Комсомолец вчера в 15:43
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Общество
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В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском вчера в 02:05
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«Риск открытого турецко-сирийского конфликта все же невелик», — отметил он.
Lenta.ru 04:59
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК вчера в 08:41
Здоровье
В России выросла смертность от отравлений алкоголем
С начала года в России на 14% увеличилось количество смертей от отравлений алкоголем - об этом заявили в Минздраве.
Газета.Ru 03:45
Экономика
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Здоровье
Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России
В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов.
Gazeta.SPb 12 октября в 07:52
Экономика
Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей
Эксперты рассчитывают, что использование российской робототехники на мировом рынке вырастит с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году.
Газета.Ru 04:04
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Технологии
США запретили криптовалюту Павла Дурова и ударили по американцам
В общей сложности в проект уже вложился 171 инвестор, из которых 39 — американцы.
Lenta.ru 04:12
Здоровье
Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше прошлогоднего
Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в 2018 -ом.
Комсомольская правда 04:45
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Авто
В России предупредили об изменении транспортного налога
После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
32CARS.ru 11 октября в 11:12
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Общество
Подавляющее большинство российских семей заготавливают еду на зиму
Подавляющее большинство семей в РФ (85%) делают продуктовые домашние заготовки, а в селах удельный вес таких семей составляет 93%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс 03:50
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений
В ходе маневров будут запущены крылатые и баллистические ракеты различного базирования.
Известия 04:26
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Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12