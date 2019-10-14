Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России упали цены на аренду жилья

В Санкт-Петербурге аналогичный показатель находится на уровне в 24,7 тысячи рублей за квартиру в месяц. Ранее сообщалось о резком росте цен на аренду жилья в крупных российских городах: в сентябре 2019-го средняя ставка найма выросла к августу на 4-5 процентов.
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с чего всё началось

Аренда сбавила в цене

В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.
Коммерсантъвчера в 03:34

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В Екатеринбурге снизились цены на аренду жилья

REGNUM02:07

В России упали цены на аренду жилья

Lenta.ruвчера в 18:16

Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

Life.ru00:38

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Газета.Ruвчера в 19:23

Стоимость аренды жилья снизилась в РФ

News.ruвчера в 19:23

СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Телеканал 360°01:13

Аренда сбавила в цене

Коммерсантъвчера в 03:34
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Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

Газета.Ru 01:39
Экономика

Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета 04:24
Армия и оружие

Турция не остановит операцию в Сирии до достижения своей цели

Анкара не прекратит проведение операции «Источник мира» в Сирии до тех пор, пока военные не достигнут поставленных задач.
News.ru 03:55
Футбол

«Барселона» хочет включить в новый контракт пункт с отступными

По информации El Mundo Deportivo, 16-летнему полузащитнику будет предложен долгосрочный контракт с прописанной суммой отступных – 100 млн евро.
Спорт день за днем 03:52
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика

Песков объяснил, почему Путин любит отдыхать в России

Вечерняя Москва вчера в 07:58
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность

Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Правительственное агентство Сирии SANA ранее публиковало призывы курдских старейшин отказываться от службы в отрядах СДС и присоединяться к сирийской армии на фоне наступления турецких военных.
Газета.Ru 03:05
Политика

ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Политика

Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с Королём

Передает корреспондент The Moscow Post. В понедельник российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
The Moscow Post 02:01
Здоровье

Названы 5 продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

О каких проблемах со здоровьем может говорить тяга к определенной еде, читайте в нашем материале.
Волга-Медиа вчера в 13:04
Кино

«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США

iReactor вчера в 00:38
Происшествия

Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии

В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Здоровье

Смертность в России от отравления алкоголем выросла

Минздрав комментирует публикацию о росте смертности из-за отравлений алкоголем, согласно данным Росстата, на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.
Интерфакс вчера в 16:50
Политика

Сурков объяснил необходимость исследования путинизма

Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
РБК 04:19
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Кино

Сборы «Джокера» превысили 500 миллионов долларов

Kinonews.ru вчера в 15:31
Армия и оружие

Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений

В ходе маневров будут запущены крылатые и баллистические ракеты различного базирования.
Известия 04:26
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом

В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
Происшествия

За возвращение смертной казни высказались россияне

Из 67 тысяч россиян, принявших участие в опросе, 80 процентов высказались за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Бийский рабочий 12 октября в 04:47
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
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