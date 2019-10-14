Недвижимость
Lenta.ruВ России упали цены на аренду жилья
В Санкт-Петербурге аналогичный показатель находится на уровне в 24,7 тысячи рублей за квартиру в месяц. Ранее сообщалось о резком росте цен на аренду жилья в крупных российских городах: в сентябре 2019-го средняя ставка найма выросла к августу на 4-5 процентов.
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с чего всё началось
В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.Коммерсантъвчера в 03:34
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Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
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Турция не остановит операцию в Сирии до достижения своей цели
Анкара не прекратит проведение операции «Источник мира» в Сирии до тех пор, пока военные не достигнут поставленных задач.
News.ru 03:55
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По информации El Mundo Deportivo, 16-летнему полузащитнику будет предложен долгосрочный контракт с прописанной суммой отступных – 100 млн евро.
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Газета.Ru 04:44
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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РБК вчера в 20:52
Политика
Песков объяснил, почему Путин любит отдыхать в России
Вечерняя Москва вчера в 07:58
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
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RT на русском 03:42
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Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Религия
Православные христиане празднуют Покров
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Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Правительственное агентство Сирии SANA ранее публиковало призывы курдских старейшин отказываться от службы в отрядах СДС и присоединяться к сирийской армии на фоне наступления турецких военных.
Газета.Ru 03:05
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с Королём
Передает корреспондент The Moscow Post. В понедельник российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
The Moscow Post 02:01
Здоровье
Названы 5 продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
О каких проблемах со здоровьем может говорить тяга к определенной еде, читайте в нашем материале.
Волга-Медиа вчера в 13:04
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«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США
iReactor вчера в 00:38
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Здоровье
Смертность в России от отравления алкоголем выросла
Минздрав комментирует публикацию о росте смертности из-за отравлений алкоголем, согласно данным Росстата, на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.
Интерфакс вчера в 16:50
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Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
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Lenta.ru 04:32
Кино
Сборы «Джокера» превысили 500 миллионов долларов
Kinonews.ru вчера в 15:31
Армия и оружие
Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений
В ходе маневров будут запущены крылатые и баллистические ракеты различного базирования.
Известия 04:26
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Армия и оружие
Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом
В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
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За возвращение смертной казни высказались россияне
Из 67 тысяч россиян, принявших участие в опросе, 80 процентов высказались за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Бийский рабочий 12 октября в 04:47
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37