В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге аналогичный показатель находится на уровне в 24,7 тысячи рублей за квартиру в месяц. Ранее сообщалось о резком росте цен на аренду жилья в крупных российских городах: в сентябре 2019-го средняя ставка найма выросла к августу на 4-5 процентов.

В России упали цены на аренду жилья

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