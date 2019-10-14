Недвижимость
Lenta.ruВ России упали цены на аренду жилья
В Санкт-Петербурге аналогичный показатель находится на уровне в 24,7 тысячи рублей за квартиру в месяц. Ранее сообщалось о резком росте цен на аренду жилья в крупных российских городах: в сентябре 2019-го средняя ставка найма выросла к августу на 4-5 процентов.
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с чего всё началось
В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.Коммерсантъвчера в 03:34
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Аналитики сервиса ЦИАН заявили о снижении цен на аренду жилья в Казани на 6%
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