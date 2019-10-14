Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России упали цены на аренду жилья

В Санкт-Петербурге аналогичный показатель находится на уровне в 24,7 тысячи рублей за квартиру в месяц. Ранее сообщалось о резком росте цен на аренду жилья в крупных российских городах: в сентябре 2019-го средняя ставка найма выросла к августу на 4-5 процентов.
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с чего всё началось

Аренда сбавила в цене

В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.
Коммерсантъвчера в 03:34

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СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Телеканал 360°01:13

Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

Life.ru00:38

В России упали цены на аренду жилья

Lenta.ruвчера в 18:16

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Газета.Ruвчера в 19:23

Аналитики сервиса ЦИАН заявили о снижении цен на аренду жилья в Казани на 6%

Реальное времявчера в 05:03

ЦИАН: В Казани серьезно подешевела аренда жилья

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:59

Аренда сбавила в цене

Коммерсантъвчера в 03:34
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Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие

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Сирийские правительственные войска вошли в город Табка (Эс-Саура) в провинции Ракка, который ранее контролировался курдами.
Российская газета 02:58
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Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Происшествия

Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля

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Общество

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Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.
Известия вчера в 19:05
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Авто

Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 12 октября в 03:43
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов.
РБК вчера в 14:15
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Общество

Переход на цифровое вещание завершился в России

Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Общество

Названы самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Российские школьники чаще всего допускают ошибки в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, пишет "Российская газета".
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Экономика

Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
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Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
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Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 12 октября в 04:42
Происшествия

В Ленинградской области зарезали диджея

Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Футбол

Вратарь сборной Нигерии получил жуткую травму в матче с Бразилией

Голкипер сборной Нигерии Фрэнсис Узохо получил страшную травму во время товарищеской игры с Бразилией.
Sport24.ru вчера в 11:50
Общество

В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте

Пятый канал 11 октября в 17:17
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Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционера на авто

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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
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Диетологи раскрыли секрет долголетия

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Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой

Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
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