В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ. Больше всего цены, если сравнивать с показателем марта, снизились в Республике Тыва - на 3,9%, и в Алтайском крае. Здесь стоимость топлива упала на 1,8 процента.

В России снизились цены на бензин

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