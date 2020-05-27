Энергетика
Финансовая газетаЦены на бензин в России снизились
Дизельное топливо подешевело на 0,4% по сравнению с мартом, на 0,1% относительно декабря, но подорожало на 2,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Снижение потребительских цен на бензин в апреле наблюдалось в 55 субъектах Российской Федерации кроме автономных округов, входящих в состав областей.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Общество
В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет.
Smolnarod.ru 05:29
Общество
С 1 июня в Москве заработают предприятия торговли и бытовых услуг
Собянин добавил, что на работу дополнительно вышел в столице после майских праздников миллион человек, но одновременно были ужесточены санитарные требования к работодателям, а также введен масочно-перчаточный режим в метро, на транспорте, в магазинах, общественных местах.
Вести.Ru 09:23
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
Во Вьетнаме развернули производство российских ракет
ГЛАС.RU вчера в 07:32
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Общество
Мишустин порекомендовал не планировать отдых за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России не планировать поездки на отдых за границу.
Адыгея Сегодня 25 мая в 09:32
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Общество
В США F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца
В США F-35C едва не упал в воду после того, как стартовал вверх с авианосца. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.
Актуальные Новости 12:36
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Политика
Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году.
News.ru вчера в 14:51
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
ГЛАС.RU 25 мая в 13:31
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, стоит ли верить статистике по коронавирусу
Врач-кардиолог, главврач московской городской клинической больницы имени Жадкевича, телеведущий и глава информационного центра по мониторингу ситуации с СOVID-19 Александр Мясников во время беседы с Ксенией Собчак заявил о том, могут ли россияне верить официальным данным статистики по коронавирусу.
Live24 12:34
Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.
Российская газета 09:09
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Общество
Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах
Источники агентства отметили, что в марте перелетов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше (порядка 250), но тогда туристы в основном возвращались на родину, где только начали выявлять первые случаи заражения коронавирусом, которые оказались завозными.
Lenta.ru 13:20