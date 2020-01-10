Экономика

InkazanInkazanВ России упали кассовые сборы отечественных фильмов

Всего в 2019 году кассовые сборы всех российских фильмов составили 12,3 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем в прошлом году. Исследователи отмечают, что снижение произошло впервые с 2015 года. Также в Фонде кино заявили, что снизилось и число проданных билетов.
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с чего всё началось
Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета
 Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).
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