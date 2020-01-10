Экономика
InkazanВ России упали кассовые сборы отечественных фильмов
Всего в 2019 году кассовые сборы всех российских фильмов составили 12,3 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем в прошлом году. Исследователи отмечают, что снижение произошло впервые с 2015 года. Также в Фонде кино заявили, что снизилось и число проданных билетов.
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с чего всё началось
Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).РБК10 января в 08:51
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Отечественные фильмы сократили годовые сборы в кинотеатрах: «Т-34» не побил «Короля Льва»
Коммерсантъ10 января в 14:28
Более 55 млрд руб. составили кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 г
Агентство Москва10 января в 06:25
Лишь каждый четвертый билет в российских кинотеатрах в прошлом году был продан на отечественный фильм
Эхо Москвы10 января в 10:28
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