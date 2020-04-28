Экономика
Газета.RuВ России упали продажи антисептиков
В период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков для кожи в России снизились на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщает RT cо ссылкой на фискальные данные компании "Такском". Так, средняя цена на данный товар в апреле была на уровне 493 рублей.
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с чего всё началось
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русскомвчера в 23:00
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