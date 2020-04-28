Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.

с чего всё началось

В период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков для кожи в России снизились на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщает RT cо ссылкой на фискальные данные компании "Такском". Так, средняя цена на данный товар в апреле была на уровне 493 рублей.

Политика Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля. 489

Политика Путин призвал губернаторов наращивать ресурс Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин. 6

Киберспорт Smile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет» Сергей Smile Ревин поделился первым впечатлением от патча 7.26b для Dota 2. По мнению аналитика, в последних изменениях игры не было общей идеи.

Музыка Назван самый популярный российский клип на YouTube Видео российской группы Little Big на песню Skibidi стало самым просматриваемым российским клипом на YouTube. 12

Шоу-бизнес Раиса Рязанова впервые публично рассказала о смерти сына Советская и российская актриса Раиса Рязанова впервые на телевидении в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего единственного сына Данилы Перова. 1

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 271

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 110

Политика Путин поручил готовить план по восстановлению экономики после пандемии Ново-Огарево, Московская область, 28 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России готовить масштабный всеобъемлющий план по восстановлению российской экономики после пандемии. 144

Общество В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет. 11

Общество Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции «При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики. 62

Политика Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции. 211