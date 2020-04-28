Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи антисептиков

В период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков для кожи в России снизились на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщает RT cо ссылкой на фискальные данные компании "Такском". Так, средняя цена на данный товар в апреле была на уровне 493 рублей.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось

В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России снизились продажи антисептиков

Российская газета02:46

В России резко упали продажи антисептиков

РИА Новости01:37

Продажи антисептиков и санитайзеров в России сократились. На то есть две причины

Фонтанка.Ру01:53

В России резко упали продажи антисептиков и санитайзеров

Московский Комсомолец01:57

В России упали продажи антисептиков

Газета.Ru01:06

В России отметили снижение спроса на антисептики

Известия01:01

В России отмечено снижение продаж антисептиков

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика

Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
489
Политика

Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

Если план по койкам выполнен, это не значит, что нужно завершать работу - наращивайте ресурс, - заявил Путин.
ТИА 10:56
6
Политика

Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в День Победы в Москве пройдет парад самолетов и вертолетов.
Ридус 12:37
173
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
1,5K
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,6K
Общество

В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
26
Киберспорт

Smile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»

Сергей Smile Ревин поделился первым впечатлением от патча 7.26b для Dota 2. По мнению аналитика, в последних изменениях игры не было общей идеи.
CyberSport.ru 12:01
Армия и оружие

Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами

Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль 09:45
45
Музыка

Назван самый популярный российский клип на YouTube

Видео российской группы Little Big на песню Skibidi стало самым просматриваемым российским клипом на YouTube.
Свободная Пресса 12:41
12
Шоу-бизнес

Раиса Рязанова впервые публично рассказала о смерти сына

Советская и российская актриса Раиса Рязанова впервые на телевидении в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего единственного сына Данилы Перова.
Вечерняя Москва 10:44
1
Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
271
Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

RT на русском вчера в 15:57
185
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
110
Наука

Потеря обоняния связана с легкой формой коронавируса COVID-19

Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса и говорит о легком течении заболевания.
ToDay News Ufa 07:45
29
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита

Специалисты заключили, что масштабные разрушения в районе падения Тунгусского метеорита объясняются мощной ударной волной.
Российская газета 11:32
7
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1,1K
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
43
Политика

Путин поручил готовить план по восстановлению экономики после пандемии

Ново-Огарево, Московская область, 28 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России готовить масштабный всеобъемлющий план по восстановлению российской экономики после пандемии.
REGNUM 11:07
144
Общество

Мостовой – о словах Путина: уверен, наши власти спасут экономику, Россия – супердержава

Уверен, что экономику наши власти спасут.
Чемпионат 12:08
2
Общество

В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет.
RT на русском 07:50
11
Политика

Владимир Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая

Поэтапный выход из режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса в России начнется не раньше 12 мая.
Телеканал ОТВ 11:40
5
Политика

США ввели новые ограничения на экспорт в Китай, Россию и Венесуэлу

Соединенные Штаты ввели новые ограничения на экспорт оборудования в Китай, Россию и Венесуэлу.
МонаВиста 12:04
12
Путешествия

Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса

Дождь вчера в 08:56
350
Общество

Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции

«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
62
Футбол

Евсеев сообщил, что у «Уфы» появился новый автобус

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что у клуба появился новый автобус.
Чемпионат 11:38
Политика

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
211
Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК 07:12
246
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
152
Общество

Журнал Vademecum счел цензурой требование Генпрокуратуры заблокировать статью о плате за лечение COVID-19

Представители издания, как пишет РБК, назвали требование надзорного ведомства проявлением жесткой цензуры, а также нарушением Конституции РФ и закона о СМИ.
Московская газета 12:08
3
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
86
Как работают Яндекс.Новости?
Главное