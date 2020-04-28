Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи антисептиков

В период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков для кожи в России снизились на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщает RT cо ссылкой на фискальные данные компании "Такском". Так, средняя цена на данный товар в апреле была на уровне 493 рублей.
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с чего всё началось

В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России отметили снижение спроса на антисептики

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Продажи антисептиков и санитайзеров в России сократились. На то есть две причины

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Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

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Общество

В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

Мэр города Сергей Собянин уже заявил о необходимости сохранить строгий режим самоизоляции в Москве и области.
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Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
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В Саратовской области умер восьмой пациент с коронавирусом

Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, у него было тяжелое хроническое заболевание, но умер он от пневмонии, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 07:02
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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 12:11
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

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RT на русском 11:23
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В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Напомним, что легендарная марка мотоциклов Jawa из бывшей Чехословакии с 2017 года принадлежит индийской промышленной компании Mahindra & Mahindra.
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Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
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Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия 13:18
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Политика

Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

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Раиса Рязанова впервые рассказала о смерти сына

Скорая приехала через семь минут, но к тому времени актера уже не стало. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
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В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
Севастополь-24 вчера в 15:53
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Общество

Во ФСИН выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 11:07
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Политика

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 28 апреля.
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК 07:12
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Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
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Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, чем питается

Кристина Асмус пару месяцев назад с радостью рассказала фанатам о том, что в ее жизни наступил новый, очень приятный этап.
7Дней.ру вчера в 22:00
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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
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Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Москва 24 10:45
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В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно.
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Потеря обоняния связана с легкой формой коронавируса COVID-19

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Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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