Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось

В России снизились продажи мандаринов

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упали продажи мандаринов

Газета.Ru02:04

В России снизились продажи мандаринов

RT на русскомвчера в 23:00

Продажи мандаринов упали в РФ

News.ru00:43

В России упали продажи мандаринов

ФедералПресс00:49

Продажи мандаринов упали в России

ФАН02:16

Продажи мандаринов в России снизились

Вечерняя Москва00:23

Россияне стали меньше покупать мандарины

Экономика сегодня01:19
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Автобус упал с обрыва в Китае, погибли четыре человека

РЕН ТВ 01:37
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Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия 00:55
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NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
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Политика

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Вести.Ru вчера в 14:46
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Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
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Спорт-Экспресс 19 декабря в 06:05
Наука

Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа

Medical Insider вчера в 00:49
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Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы

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Участница поп-группы «ВИА Гра» Эрика Герцег недавно призналась, что на Новый год ждёт предложение руки и сердца.
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Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости 19 декабря в 07:03
Экономика

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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru вчера в 21:26
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Шоу-бизнес

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Фото: Модель тщательно готовится к предстоящему празднику В своем блоге на YouTube Дарья Клюкина показала процесс украшения квартиры к Новому году.
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Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя

Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Коммерсантъ вчера в 18:38
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Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
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«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч 18-го тура АПЛ

Sport24.ru вчера в 05:49
Космос

WISE1013 + 6112 является одной из самых ярких инфракрасных галактик

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AstroNews.ru 19 декабря в 15:01
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

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Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи

Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
News.ru вчера в 18:41
Футбол

«Хоффенхайм» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В следующем туре Боруссия на выезде встретится с Аугсбургом, а Хоффенхайм дома сыграет против Айнтрахта.
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Общество

Названы самые высокие новогодние елки России

Российская газета 18 декабря в 02:34
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru 19 декабря в 08:59
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Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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Наука

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Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

Грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Ленинградской области на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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