Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось

В России снизились продажи мандаринов

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.
RT на русскомвчера в 23:00

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Спрос на мандарины упал в России перед Новым годом

Телеканал 360°05:47

Продажи мандаринов упали в РФ

News.ru00:43

В России упали продажи мандаринов

Газета.Ru02:04

В России упали продажи мандаринов

ФедералПресс00:49

Продажи мандаринов резко упали в России

Москва 2403:03

Продажи мандаринов в России снизились

Вечерняя Москва00:23

В России снизились продажи мандаринов

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
Российская газета 05:58
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Происшествия

Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС 08:12
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

Вести.Ru 05:30
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

Спорт-Экспресс 04:32
Происшествия

Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков

На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.
Lenta.ru 08:10
Политика

Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью

Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
РИА Новости 07:52
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Политика

Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»

Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Аргументы и Факты 19 декабря в 21:06
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила доработок больше, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня 19 декабря в 12:05
Происшествия

В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
РБК 06:47
Футбол

Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу

Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Эхо Москвы 01:00
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Lenta.ru вчера в 20:33
Музыка

Мэрайя Кэри записала новый клип на All I Want For Christmas Is You

Певица Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит All I Want For Christmas Is You, отпраздновавший на днях 25-летие.
Газета.Ru вчера в 09:02
Происшествия

В Баку совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Гоа в Москву

REGNUM 05:22
Гаджеты

Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro

Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.
Goroday.ru 01:18
Общество

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране

Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.
РБК 08:00
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru 19 декабря в 23:16
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Вести.Ru 06:46
Общество

Жители Екатеринбурга вышли на митинг против сноса жилья

REGNUM 08:03
Авто

Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили года

Ведущий шоу The Grand Tour проанализировал мировой авторынок и модели 2019 года и назвал не только лучшие, но и худшие автомобили.
32CARS.ru 03:17
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