Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось

В России снизились продажи мандаринов

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.
RT на русскомвчера в 23:00

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Спрос на мандарины упал в России перед Новым годом

Телеканал 360°05:47

Продажи мандаринов резко упали в России

Москва 2403:03

Продажи мандаринов в России снизились

Вечерняя Москва00:23

В России упали продажи мандаринов

ФедералПресс00:49

Продажи мандаринов упали в РФ

News.ru00:43

В России упали продажи мандаринов

Газета.Ru02:04

В России снизились продажи мандаринов

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыли возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
ТАСС 09:13
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Общество

Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу.
Lenta.ru 07:48
Футбол

Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули

Испанские болельщики остались недовольны оправданиями украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, ранее обвиненного в нацизме.
Газета.Ru 05:33
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM 07:48
Наука

«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи

В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
Наука и жизнь 19 декабря в 00:03
Общество

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС вчера в 12:24
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru вчера в 04:45
Транспорт

Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости

Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято.
Российская газета 08:50
Единоборства

Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFC

Саид Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля, потерпел первое поражение в UFC.
ТК Звезда 06:04
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.
Взгляд.ру вчера в 20:18
Общество

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
РИА Новости 07:41
Гаджеты

Смартфон OPPO A8 с тройной камерой и 128 Гбайт памяти оценён в $170

В ассортименте OPPO появился относительно недорогой смартфон A8, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie.
3DNews вчера в 07:15
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Авто

Прототип Lucid Air готов к производству на 95 процентов

Американская компания Lucid Motors, которая грозится заткнуть за пояс Илона Маска, объявила прием предзаказов на свой электрический седан Air.
Informus.ru вчера в 12:43
Футбол

«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 09:25
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Спорт

Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении

Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
РИА Новости 09:42
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт 19 декабря в 10:29
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
РИА Новости 06:08
Общество

Кабмин РФ обсудит изменения процедуры рассмотрения патентных заявок

"Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.
ПРАЙМ 18 декабря в 16:16
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Борисова с самого начала была уверена, что анализ не выявит никаких следов наркотиков.
StarHit.ru 03:00
Армия и оружие

Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии

Rusvesna.su вчера в 23:30
Политика

Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
РБК 05:28
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
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