Экономика
Газета.RuВ России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось
Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.RT на русскомвчера в 23:00
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