Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось

В России снизились продажи мандаринов

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.
RT на русскомвчера в 23:00

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Спрос на мандарины упал в России перед Новым годом

Телеканал 360°05:47

В России снизились продажи мандаринов

RT на русскомвчера в 23:00

В России упали продажи мандаринов

Газета.Ru02:04

В России упали продажи мандаринов

ФедералПресс00:49

Продажи мандаринов упали в РФ

News.ru00:43

Продажи мандаринов в России снизились

Вечерняя Москва00:23

Продажи мандаринов резко упали в России

Москва 2403:03
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Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости 13:57
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
РИА Новости 06:49
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Гаджеты

Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном

В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Газета DAILY 12:28
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи

На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Дни24 13:30
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 15:10
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 17:15
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета вчера в 09:48
Политика

Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе

"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", — заключил Лавров.
Газета.Ru 15:12
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Политика

Россия и Украина сблизили позиции по транзиту газа

На переговорах в ФРГ Россия, Украина и Еврокомиссия (ЕК) достигли принципиального соглашения по газу.
Журналистская правда вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера

Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
News.ru вчера в 06:31
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Политика

Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года: Козак

Россия и Украина намерены обсудить прямые поставки газа Киеву после окончания новогодних праздников.
Евразия Daily 17:49
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru вчера в 08:28
Армия и оружие

ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА

Патрульный катер ВМС Ливии на востоке страны задержал гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в ливийских территориальных водах, сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
РИА Новости 17:57
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru вчера в 04:32
Кино

Джеймс Кэмерон планирует еще раз показать «Аватар» в кино

Режиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить фильм «Аватар» перед сиквелами, сообщает USA Today.
Слово и Дело 16:55
Политика

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие

Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

РБК 19 декабря в 14:12
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
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