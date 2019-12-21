Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось

В России снизились продажи мандаринов

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России снизились продажи мандаринов

RT на русскомвчера в 23:00

Продажи мандаринов упали в России

ФАН02:16

В России упали продажи мандаринов

Газета.Ru02:04

В России упали продажи мандаринов

ФедералПресс00:49

Продажи мандаринов упали в РФ

News.ru00:43

Продажи мандаринов в России снизились

Вечерняя Москва00:23

Продажи мандаринов резко упали в России

Москва 2403:03
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Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
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В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

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Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Тарантас Ньюс 01:34
Политика

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На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
BFM.ru вчера в 18:53
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В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
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Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

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Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
Политика

Британский парламент во втором чтении поддержал законопроект о Brexit

Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о выходе страны из Европейского союза 31 января 2020 года, передает Reuters.
Rambler News Service вчера в 12:11
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов потерпел поражение в бою с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 165, проходящем в эти минуты в Корее.
Allboxing.ru 03:33
Происшествия

Спецслужбы квалифицировали стрельбу у здания ФСБ как теракт

Официально известно об одном злоумышленнике, который около 18 часов открыл огонь у здания приемной на Лубянке, после чего в перестрелке с силовиками был убит.
Эхо Москвы 19 декабря в 16:00
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской

Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
DixiNews вчера в 13:51
Политика

Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора

REGNUM вчера в 06:04
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
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«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ 19 декабря в 22:45
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ 19 декабря в 17:31
Общество

Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год

Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости вчера в 12:10
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Газета.Ru 00:50
Политика

Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без поддержки, сообщается на сайте российского постпредства.
РИА Новости вчера в 22:33
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Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Интерфакс 03:11
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru 19 декабря в 08:56
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Российская исполнительница Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ходе YouTube-передачи «Ходят слухи» рассказала, как на одном из кастингов продюсер, оставшись с ней вдвоем, заставил ее полностью раздеться.
NewInform 01:43
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