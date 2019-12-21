Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось

В России снизились продажи мандаринов

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.
RT на русскомвчера в 23:00

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Спрос на мандарины упал в России перед Новым годом

Телеканал 360°05:47

Продажи мандаринов резко упали в России

Москва 2403:03

В России снизились продажи мандаринов

RT на русскомвчера в 23:00

В России упали продажи мандаринов

ФедералПресс00:49

Продажи мандаринов упали в РФ

News.ru00:43

Продажи мандаринов в России снизились

Вечерняя Москва00:23

В России упали продажи мандаринов

Газета.Ru02:04
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