Авто
Lenta.ruВ России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По итогам года продажи новых машин составили 1,76 миллиона штук.
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
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Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
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Здоровье
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Пятна на коже могут указывать на рак крови. Лейкоз –рак, возникающий в костном мозге и приводящий к мутации стволовой клетки крови.
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Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру
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США расширили санкции против КНДР
Министерство финансов США ввел во вторник санкции против северокорейской компании Namgang Trading Corporation и китайской Beijing Sukbakso.
Общество
Здание Театра кукол в Ростове передали РПЦ
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«Крепостная»: сыктывкарка стала звездой телеканала «Россия»
Премьера остросюжетного сериала "Крепостная" состоялась на канале "Россия" 6 января.
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Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
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В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети
Девять человек получили ожоги в результате порыва теплосети в Киеве, сообщил в понедельник заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.