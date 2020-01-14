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Lenta.ruLenta.ruВ России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По итогам года продажи новых машин составили 1,76 миллиона штук.
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