Экономика
МонаВистаВ России упали продажи одежды и обуви впервые с 2015 года
Россияне стали чаще покупать вещи из масс-маркета и дискаунтеров, заменяя ими товары из среднего сегмента. Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России падают впервые с 2015 года.
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с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъ09 января в 17:36
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