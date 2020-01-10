Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.

с чего всё началось

Россияне стали чаще покупать вещи из масс-маркета и дискаунтеров, заменяя ими товары из среднего сегмента. Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России падают впервые с 2015 года.

В России упали продажи одежды и обуви впервые с 2015 года

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