Экономика

Москва 24Москва 24В России упали продажи вина и водки

В России снизились продажи вина и водки, сообщает RT со ссылкой на информацию платформ фискальных данных. По данным платформы фискальных данных "Такском", с июля по октябрь 2019 года продажи вина по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 20%, водки – на 10%.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31
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Общество

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Политика

Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 05:01
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Технологии

Названы лучшие приложения для заказа такси в России

Исследование провели специалисты Роскачества, а проверке подверглись 40 приложения для заказа такси.
Газета DAILY вчера в 14:06
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
СургутИнтерНовости 03:39
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Происшествия

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Российская газета 05:32
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 05:27
Общество

Депутатов Госдумы наказывают за прогулы штрафом в 46 тысяч рублей

В сентябре 2018 года парламентарии снизили штрафы за прогулы с 60 тысяч рублей до 40 тысяч рублей (одна шестая часть и одна девятая часть средней депутатской зарплаты соответственно).
ИА Республика 03:57
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Политика

Песков назвал неуместными разговоры о возможных решениях саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными и преждевременными разговоры о возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита "нормандской четверки".
ТАСС 05:04
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 02 декабря в 04:25
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Футбол

Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

Газета.Ru 05:18
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия 02 декабря в 17:59
Политика

Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Авто

Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Автоновости дня вчера в 01:10
Технологии

Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год

Ученые-диетологи выяснили, что строгая белковая диета идет на пользу немногим — только тем, кто активно худеет за счет сокращения калорий или занимается силовыми тренировками для наращивания мышечной массы.
РИА Новости 05:32
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей второй беременности

Последний ролик на странице Ксении заставил многих предположить, что звезда ждет второго ребенка.
Летидор вчера в 14:26
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета 05:12
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

«Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет», — уточняет Аллахвердян.
Пятый канал 04:16
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Газета.Ru 05:10
Общество

В ГИБДД объяснили решение об отмене «площадки» на экзамене

Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа "площадка" из экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 04:50
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