В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.

с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки, сообщает RT со ссылкой на информацию платформ фискальных данных. По данным платформы фискальных данных "Такском", с июля по октябрь 2019 года продажи вина по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 20%, водки – на 10%.

В России упали продажи вина и водки

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