Экономика

Москва 24Москва 24В России упали продажи вина и водки

В России снизились продажи вина и водки, сообщает RT со ссылкой на информацию платформ фискальных данных. По данным платформы фискальных данных "Такском" с июля по октябрь 2019 года продажи вина по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 20%, водки – на 10%.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Политика

В Кремле дали комментарий на тему роста расходов НАТО на оборону

Решение стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) об увеличении расходов на оборону только является подтверждением обеспокоенности Кремля об экспансионистской деятельности данной организации.
REGNUM 05:06
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Наука

Создан препарат, восстанавливающий мышцы после операции

В России исследователями создан препарат, который позволяет выводить из организма пациента миорелаксанты, использующиеся для расслабления мышц во время операции.
Faktom вчера в 11:35
Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Piter.tv вчера в 02:29
Футбол

Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru 01:58
Происшествия

На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар

В Альметьевском районе Татарстана произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино».
RT на русском 03:45
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Экономика

Пенсии вырастут с 1 января, сообщили в ПФР

В 2020 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет до 16 400 рублей.
Московский Комсомолец 04:14
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Футбол

Рафаэль Бенитес может возглавить «Арсенал» или «Вест Хэм»

Британское издание «Daily Mail»считает, что два лондонских клуба «Вест Хэм» и «Арсенал» могут пойти на такие жертвы, только бы заполучить одного из лучших тренеров в мире.
ГЛАС.RU 04:58
Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Известия 04:56
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Экономика

Представительство банка «Восточный» откроют в Южной Корее

Представительство банка «Восточный» будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов.
РБК 05:05
Политика

В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с "360" назвал ситуацию с отказом российской делегации в американских визах совершенно неприемлемой.
РИА Новости 05:03
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Известия 04:34
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

АМИТЕЛ 00:22
Политика

Трамп представил в Лондоне выход Франции из НАТО и удивился Макрону

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, 3 декабря, перед открытием саммита НАТО в Лондоне, что он может представить выход Франции из Североатлантического альянса, но этот шаг Парижа был бы «удивителен», поскольку именно Пятая республика нуждается в большей защите, чем кто-либо другой в военном блоке.
Евразия Daily вчера в 08:40
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Политика

Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7

В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.
РБК вчера в 19:31
Политика

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Коммерсантъ 04:23
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Кино

В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Накануне.Ru 02 декабря в 01:36
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

ФедералПресс 02:24
Общество

Газированные напитки в России могут стать менее сладкими

Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
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