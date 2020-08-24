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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Россияне стали меньше есть и мясо птицы (потребление сократилось на 2 процента, до 2,4 миллиона тонн), говядины — на 1,3 процента (до 755 тысяч тонн). Потребление свинины выросло на 5,2 процента, до 1,93 миллиона тонн.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

Потребление баранины в первом полугодии снизилось на 9,1%, до 56,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Национального союза свиноводов. Это самое заметное падение продаж среди всех видов мяса.
Коммерсантъ18:31
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9111.ru

Россияне стали есть меньше мяса

9111.ru12:14
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше мяса

Lenta.ru09:39
Глас Народа

Россияне стали есть меньше мяса

Глас Народа04:13
АБН

В России упало потребление баранины

АБН03:12
Коммерсантъ

Баранине подрезали спрос

Коммерсантъ18:31

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей
RT на русском09:19
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Меркель призвала Россию расследовать обстоятельства отравления Навального

Канцлер Германии Ангела и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести прозрачное расследование отравления политика Алексея Навального.
News.ru12:12

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — говорится на официальном сайте руководителя Белоруссии.
News.ru11:54

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

В Минздраве России обсудили смертность в Дагестане

Пресс-служба Минздрава РД, сообщила, что эпидемиологическую ситуацию в Дагестане и меры по снижению смертности в регионе обсудили на совещании под руководством заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Новое дело11:03
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Врач усомнился в заявлении немецкой клиники о состоянии Навального

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин прокомментировал заявление клиники Charite о причине комы российского блогера Алексея Навального.
РЕН ТВ11:18
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