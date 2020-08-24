Россияне стали есть меньше мяса
Россияне стали меньше есть и мясо птицы (потребление сократилось на 2 процента, до 2,4 миллиона тонн), говядины — на 1,3 процента (до 755 тысяч тонн). Потребление свинины выросло на 5,2 процента, до 1,93 миллиона тонн.В источнике
С чего всё началось
Баранине подрезали спрос
Потребление баранины в первом полугодии снизилось на 9,1%, до 56,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Национального союза свиноводов. Это самое заметное падение продаж среди всех видов мяса.
Коммерсантъ18:31
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