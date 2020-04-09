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РИА НовостиВ России упало производство бензина
С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.
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с чего всё началось
Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), которые изучил РБК.РБК11:45
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