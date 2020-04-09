Коронавирус
РИА НовостиВ России упало производство бензина
С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.
Читать в источнике
Оценить384
с чего всё началось
Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), которые изучил РБК.РБК11:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Происшествия
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом
Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Политика
Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить
Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 27 иностранных летательных аппаратов
Москва, 10 апреля 2020, 01:25 — REGNUM На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Здоровье
Минздрав предупредил об опасности кондиционеров в период коронавируса
Использование кондиционеров в непроветриваемых помещениях может повысить риск заражения коронавирусом, говорится в рекомендациях Минздрава.
Здоровье
Российские медики оценили препарат, убивающий коронавирус за два дня
В России оценили действие анитипаразитарного препарата «Ивермектин», способного подавлять размножение коронавируса.
Космос
Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю
Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
Наука
Управляемая зарядом 3D-печать помогла создать тактильный сенсор
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
Энергетика
Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+
Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Общество
Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции
Ранее сообщалось, что индекс самоизоляции петербуржцев продолжает снижаться.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Футбол
Месси опроверг слухи о возможном переходе в «Интер» и «Ньюэллз»
Футболист "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о том, что может перейти в миланский "Интер" или аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз".
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Политика
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы
Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.
Общество
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа
"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.