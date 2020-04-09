Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России упало производство бензина

С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.
Читать в источнике
Комментировать292
с чего всё началось

Производство бензина в России упало почти на 20%

Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), которые изучил РБК.
РБК11:45

Подробнее о событии

Производство бензина в России сократилось почти на 20%

URA.Ru16:31

Производство бензина в России упало почти на 20%

РБК11:45

Производство бензина в России с начала апреля упало на 19%

REGNUM15:28

Производство бензина в России резко сократилось

Взгляд.ру15:18

В России упало производство бензина

РИА Новости14:54

В России рухнуло производство бензина

Lenta.ru12:57

Производство бензина в России упало почти на 20%

Газета.Ru16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском 19:26
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 17:55
Авто

Появились фото обновлённого Toyota Fortuner

Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
Тарантас Ньюс 04:29
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Коммерсантъ 18:58
Происшествия

В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом

Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
РИА Новости 07:41
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 08:00
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

RuNews24.ru 03:49
Политика

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Lenta.ru 11:53
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить

Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Paparazzi.ru вчера в 04:09
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Армия и оружие

Разведку у границ России вели 27 иностранных летательных аппаратов

Москва, 10 апреля 2020, 01:25 — REGNUM На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 18:25
Здоровье

Минздрав предупредил об опасности кондиционеров в период коронавируса

Использование кондиционеров в непроветриваемых помещениях может повысить риск заражения коронавирусом, говорится в рекомендациях Минздрава.
Pravda.Ru 07:32
Здоровье

Российские медики оценили препарат, убивающий коронавирус за два дня

В России оценили действие анитипаразитарного препарата «Ивермектин», способного подавлять размножение коронавируса.
News.ru 06:09
Космос

Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю

Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
AstroNews.ru 06 апреля в 17:35
Наука

Управляемая зарядом 3D-печать помогла создать тактильный сенсор

N+1 вчера в 10:44
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
Газета.Ru 14:33
Энергетика

Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+

Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Взгляд.ру 16:18
Общество

Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции

Ранее сообщалось, что индекс самоизоляции петербуржцев продолжает снижаться.
АБН 15:42
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Футбол

Месси опроверг слухи о возможном переходе в «Интер» и «Ньюэллз»

Футболист "Барселоны" Лионель Месси опроверг слухи о том, что может перейти в миланский "Интер" или аргентинский "Ньюэллз Олд Бойз".
РИА Новости 14:50
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета 06 апреля в 22:51
Политика

Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы

Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы 9 апреля перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК и субъектов федерации, где эти предприятия сосредоточены.
Коммерсантъ 15:15
Общество

Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа

"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Российская газета 13:25
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное