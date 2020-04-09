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С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.
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с чего всё началось

Производство бензина в России упало почти на 20%

Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), которые изучил РБК.
РБКвчера в 11:45

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Производство бензина в России сократилось почти на 20%

URA.Ruвчера в 16:31

Производство бензина в России упало почти на 20%

РБКвчера в 11:45

Производство бензина в России с начала апреля упало на 19%

REGNUMвчера в 15:28

Производство бензина в России резко сократилось

Взгляд.рувчера в 15:18

В России упало производство бензина

РИА Новостивчера в 14:54

В России рухнуло производство бензина

Lenta.ruвчера в 12:57

Производство бензина в России упало почти на 20%

Газета.Ruвчера в 16:11
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