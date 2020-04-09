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РИА НовостиРИА НовостиВ России упало производство бензина

С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.
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В России упало производство бензина

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В России резко сократилось производство бензина

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Рухнуло производство бензина в России

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В России рухнуло производство бензина

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Производство бензина в России упало почти на 20%

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В России упало производство бензина

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Производство бензина в России снизилось на 9% за неделю

Компания09:25
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Общество

В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Lenta.ru 09:12
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
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Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Общество

СК возбудил три новых уголовных дела за фейки о коронавирусе

Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 13:35
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Госдепартамент США призвал Россию принять меры против «Русского имперского движения»

Что еще известно:6 апреля 2020-го Госдепартамент США внес созданное в России "Русское имперское движение" в список террористических организаций.
Snob.ru 12:45
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Lenta.ru 14:32
Экономика

Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.
РБК 13:41
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Футбол

Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как отреагировал на переход форварда Тьерри Анри в каталонский клуб в 2007 году.В первый же день, когда он вошел в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в глаза.
Soccer.ru 14:32
Здоровье

В Нижегородской области умер третий пациент с коронавирусом

В региональном правительстве сообщили, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 87 подтвержденных случаев заражения — 14 нижегородцев выздоровели после заболевания коронавирусом и выписаны из больницы Мы собираем всю информацию о коронавирусной инфекции в Нижегородской области в онлайн-трансляции.
Нижний Новгород on-line 08:58
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия вчера в 08:08
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Экономика

Украину все больше кормит Россия

Торговцы продуктами на Украине бьют тревогу – такая обыденная овощная культура, как лук, в этой стране все больше импортная.
Взгляд.ру 12:30
Здоровье

Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
News.ru 14:34
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС 09:16
Футбол

Аршавин, Быстров и Денисов могли перейти в «Спартак»

Клуб хотел продать меня, Аршавина, Денисова, ещё одного футболиста в «Спартак». Сумма была смешная, нас хотели отдать оптом.
ГЛАС.RU 10:21
Наука

Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
ФАН 09:58
Армия и оружие

Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии

Российская газета вчера в 08:17
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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