Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Мишустин сообщил о возможности зарегистрироваться на бирже труда онлайн

РБК08:12

Мишустин одобрил меры поддержки для людей, потерявших работу

URA.Ru06:33

В России временно упростят регистрацию безработных

RT на русском06:23

Мишустин: порядок регистрации безработных упрощается

Вести.Ru06:28

В России упрощается порядок регистрации безработных

Газета.Ru06:26

Мишустин: назначение пособий по безработице переводится в онлайн-режим до конца года

ТАСС06:32

Мишустин анонсировал регистрацию безработных онлайн

Rambler News Service06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
РИА Новости 10:47
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Происшествия

На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина

Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
СочиСтрим 11:01
Происшествия

Заразившая людей главный инфекционист Ставрополья рассказала о «святом долге»

Все контакты Санниковой (несколько десятков человек – студенты, коллеги, пациенты) были обследованы и отправлены на самоизоляцию.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
РИА Новости 11:31
Здоровье

В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:58
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Финансы

Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Клопс 11:56
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Политика

МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17

Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
REGNUM 06:44
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Тарантас Ньюс 06:22
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Происшествия

На объекте «Роснефти» произошел пожар

Ведомости 08:54
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Pravda.Ru 10:54
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Национальная служба новостей 05:13
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

РИА Новости вчера в 15:40
Футбол

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина

Главный тренер железнодорожников выступил с авторской колонкой для «СЭ» — о чрезмерном внимании к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время коронавируса Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат.
Спорт-Экспресс 09:20
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии

Российская газета 03:13
Баскетбол

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2022 год

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе мужского чемпионата Европы на 2022 год.
РБК 12:04
Общество

Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом

Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Рамблер 06:24
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Московский Комсомолец 10:06
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки заработавших предприятий

Как сообщает ToDay News Ufa, с 10 апреля 2020 года будут проводиться проверки предприятий, которые должны соблюдать карантинные мероприятия.
ToDay News Ufa 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное