В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. С ноября госорганы будут сами получать данные об алиментах. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.