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Газета.Ru
Газета.Ru

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. С ноября госорганы будут сами получать данные об алиментах. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.В источнике
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Комсомольская правда

Правительство упростило оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда04:05
РИА Новости

В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет

РИА Новости04:23
Коммерсантъ

Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Коммерсантъ04:22
РБК

Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

РБК04:42
RT на русском

Мишустин упростил оформление пособий на детей от трёх до семи лет

RT на русском03:51
Газета.Ru

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru03:33
Интерфакс

В России сократили перечень документов для получения пособия на детей

Интерфакс03:06
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Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии

Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
RT на русском04:37
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Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказавчера в 03:52
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Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

Матросский бульвар, — право реконструировать который в 2017 году получил фонд «35-я береговая батарея», а финансировала работы семья бывшего народного мэра Алексея Чалого, — открыт в Севастополе.
Примечаниявчера в 10:59
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