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Lenta.ru
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

В России по решению правительства упрощена процедура получения пособий на детей и людей с инвалидностью. Для этого создан специальный банк данных опекунов, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ru05:08
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

В Свердловской области бывший полицейский осужден за получение взятки

В Свердловской области бывшему инспектору ДПС ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский» вынесли приговор за получение взятки и фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении, об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
Вечерние Ведомости09:43

Британия осудила попытки подавить протесты после выборов в Белоруссии

Великобритания осуждает силовое подавление протестов в Минске, обеспокоена политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявил официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Взгляд.ру10:37

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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