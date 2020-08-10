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Lenta.ru
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на приемных детей

В России по решению правительства упрощена процедура получения пособий на приемных детей. Для этого создан специальный банк данных опекунов, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на приемных детей

Lenta.ru04:34
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Агентство Москва

Банк данных для упрощенного получения социальных льгот появится в России до конца года

Агентство Москва04:48
REGNUM

Правительство РФ упростило получение пособий опекунами

REGNUM04:46
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52

В штабе Тихановской заявили о готовности к длительным протестам

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
В штабе Тихановской заявили о готовности к длительным протестам
REGNUM04:48
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Ряд южноуральских больниц перестанет принимать больных с ковидом

Во время презентации новой медицинской техники, которая будет передана системе здравоохранения, глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет сократить число резервных мест для коронавирусных больных.
Polit74.ru04:16

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Россияне смогут исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк отказывается это сделать, а также гражданам будет разрешено неограниченное число раз узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика.
Lenta.ru02:09
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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