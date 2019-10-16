Общество
РИА НовостиВ России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).Российская газетавчера в 11:45
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