Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России упростили порядок взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
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Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).
Российская газетавчера в 11:45

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В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

URA.Ru01:05

Долги с дачников можно будет взыскивать через мировой суд

Вести.Ruвчера в 23:45

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

RT на русскомвчера в 23:07

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

Известиявчера в 23:18

В России взыскать долги с дачников стало проще

Московский Комсомолецвчера в 23:01

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

РИА Новостивчера в 22:25

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Российская газетавчера в 11:45
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Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
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Ранее сообщалось, что в России температура воздуха растет со скоростью 0,43 градуса в 10 лет, это в 2,5 раза больше скорости глобального потепления.
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В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
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