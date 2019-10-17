Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).

с чего всё началось

Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников. Об этом пишет «Российская газета».

В России упростили взыскание долгов с дачников

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