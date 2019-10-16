Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).

с чего всё началось

Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Об этом сообщает «Российская газета». Раньше садоводческим товариществам нужно было обращаться с иском в суд.

В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

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