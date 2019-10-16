Общество
REGNUMВ России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ). До нынешнего времени СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов.
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с чего всё началось
Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).Российская газетавчера в 11:45
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
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В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Происшествия
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REGNUM 01:24
Происшествия
Тамбовский вице-губернатор задержан полицией
Заместитель главы Тамбовской области Глеб Чулков задержан вечером в среду у здания мэрии Тамбова.
Российская газета вчера в 16:31
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение Су-30
В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.
ГЛАС.RU 02:12
Культура
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Суть событий вчера в 15:55
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости вчера в 18:50
Хоккей
Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:22
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Общество
Жилой дом в США затопило кровью и останками животных
В одном из жилых домов американского города Багли жильцов затопило кровью животных, сообщает Newsweek.
Газета.Ru 00:32
Общество
Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе
В ближайшие же дни преобладающая температура на юге Западной Сибири днем составит плюс 1-6 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
В Красноярске открылся Фестиваль Дмитрия Хворостовского
RT на русском вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Здоровье
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73 лет
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Происшествия
Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест
Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Общество
МЧС России направило колонну с гуманитарной помощью в Донбасс
Интерфакс - Россия вчера в 22:10
Авто
Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:49
Политика
Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику
Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
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Здоровье
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В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32