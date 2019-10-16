Общество

REGNUMREGNUMВ России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ). До нынешнего времени СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов.
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Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).
Российская газетавчера в 11:45

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В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

РБК01:30

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

РИА Новостивчера в 22:25

Долги с дачников можно будет взыскивать через мировой суд

Вести.Ruвчера в 23:45

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

Известиявчера в 23:18

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

RT на русскомвчера в 23:07

В России стало проще взыскать долги с дачников

URA.Ru01:05

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Российская газетавчера в 11:45
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Общество

В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

REGNUM 14 октября в 04:37
Происшествия

В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек

В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.
REGNUM 01:24
Происшествия

Тамбовский вице-губернатор задержан полицией

Заместитель главы Тамбовской области Глеб Чулков задержан вечером в среду у здания мэрии Тамбова.
Российская газета вчера в 16:31
Армия и оружие

В Венесуэле потерпел крушение Су-30

В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.
ГЛАС.RU 02:12
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат вчера в 11:44
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Хоккей

Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:22
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Общество

Жилой дом в США затопило кровью и останками животных

В одном из жилых домов американского города Багли жильцов затопило кровью животных, сообщает Newsweek.
Газета.Ru 00:32
Общество

Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе

В ближайшие же дни преобладающая температура на юге Западной Сибири днем составит плюс 1-6 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Авто

Детали «Русского Прадо» от УАЗа «засветились» в базе Роспатента

Car.ru 02:44
Культура

В Красноярске открылся Фестиваль Дмитрия Хворостовского

RT на русском вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Здоровье

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73 лет

Московский Комсомолец вчера в 03:51
Происшествия

Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест

Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Общество

МЧС России направило колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

Интерфакс - Россия вчера в 22:10
Авто

Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:49
Политика

Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику

Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
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Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
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