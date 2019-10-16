Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).

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Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ). До нынешнего времени СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов.

В России упростили взыскание долгов с дачников

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