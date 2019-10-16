Общество

REGNUMREGNUMВ России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ). До нынешнего времени СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов.
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Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).
Российская газетавчера в 11:45

Подробнее о событии

Новыми правилами для дачников воспользуются мошенники

URA.Ru02:46

В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

РБК01:30

Приказано заплатить

Российская газетавчера в 11:45

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

Известиявчера в 23:18

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

RT на русскомвчера в 23:07

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

РИА Новостивчера в 22:25

Долги с дачников можно будет взыскивать через мировой суд

Вести.Ruвчера в 23:45
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Происшествия

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

RT на русском 04:32
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Lenta.ru 15 октября в 10:34
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РИА Новости вчера в 06:24
Общество

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru вчера в 15:52
Общество

Фигурантка дела «Нового величия» и программист Котов поженились в СИЗО

РИА Новости 05:24
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Общество

Внимание: в Свердловской области ожидается сильный мокрый снег

Телеканал ОТВ 05:04
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева

В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы 15 октября в 07:09
Армия и оружие

Шведские ВВС охотились за русской подлодкой из-за сломанного буя

В 2014 году вооруженные силы королевства перехватили закодированный сигнал.
Рифей-Пермь вчера в 06:40
Хоккей

Наставник «Торонто» впечатлен игрой Михеева

Sportbox.RU 02:43
Единоборства

Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не принял участие в пресс-конференции, организованной спонсором, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:34
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Pravda.Ru 04:57
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Skoda опубликовала первые изображения новой Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
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Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 02:02
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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Гаджеты

Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL

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Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка

Ранее звездная пара стала счастливыми родителями девочек Джеймс и Инес.
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В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже

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По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

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Lenta.ru 15 октября в 12:43
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