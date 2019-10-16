Общество

REGNUMREGNUMВ России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ). До нынешнего времени СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов.
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Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости).
Российская газетавчера в 11:45

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В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

РБК01:30

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

RT на русскомвчера в 23:07

Долги с дачников можно будет взыскивать через мировой суд

Вести.Ruвчера в 23:45

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

Известиявчера в 23:18

В России стало проще взыскать долги с дачников

URA.Ru01:05

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

РИА Новостивчера в 22:25

Приказано заплатить

Российская газетавчера в 11:45
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Происшествия

Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru 01:46
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Политика

Медведев призвал правительство не засорять русский язык

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Lenta.ru 06:59
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный вчера в 07:43
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика

Перепутавшему Латвию с Литвой помощнику Зеленского сделали подарок

Газета.Ru 07:14
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика

Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста, сообщила РИА Новости член совета Ева Меркачева.
РИА Новости 07:01
Происшествия

В Перми бродячие собаки съели пенсионерку

Российская газета 06:46
Здоровье

В Челябинске опровергли данные о массовом увольнении травматологов

В Горздраве Челябинска опровергли данные о массовом увольнении врачей-травматологов.
Газета.Ru 06:42
Авто

Компания Skoda показала новую Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
Автоновости дня 04:20
Технологии

Минтранс зондирует частоты для беспилотного метро

Минтранс просит ГКРЧ выделить частоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов.
TelecomDaily 06:32
Происшествия

Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Единоборства

Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве

Московский Комсомолец 05:44
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Политика

Россию призвали признать ошибкой войну с Японией в 1945 году

Rambler News Service вчера в 07:34
Политика

МИД РФ подтвердил задержание в Белоруссии россиянки Богачевой

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", – говорится в сообщении министерства.
Москва 24 15 октября в 08:25
Политика

МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM 04:19
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Общество

В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Газета.Ru 04:05
Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Гаджеты

Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max

Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Playboyrussia.com 03:49
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина

На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:20
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
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