В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

с чего всё началось

Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства. В настоящее время идет работа над законопроектом по данной процедуре, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

В России могут упростить получение гражданства

Политика Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).

Энергетика РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.

Авто Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.

Футбол Зидан выразил недовольство работой Бэйла на тренировках По имеющимся данным, Зидан считает, что Бэйл прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы прийти в надлежащую форму после восстановления от повреждения лодыжки.

Технологии Microsoft выпустила обновление для Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.

Хоккей Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Великобритания решила отменить пошлины на ряд товаров из РФ Brexit произошел спустя три с половиной года после референдума, прошедшего в 2016 году. До конца 2020 года будет длиться переходный период.

Общество Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.