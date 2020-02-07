Политика

Expert.ruExpert.ruВ России могут упростить получение гражданства

Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства. В настоящее время идет работа над законопроектом по данной процедуре, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Читать в источнике
Комментировать1771
с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъ06 февраля в 17:47

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося

Эхо Москвывчера в 10:27

Федерация мигрантов оценила идею упростить получение гражданства РФ

Известиявчера в 06:14

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБК06 февраля в 21:23

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Коммерсантъвчера в 03:45

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

РИА Новости06 февраля в 22:24

Получать гражданство РФ станет проще

Газета.Ruвчера в 05:54

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАСС06 февраля в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Uznayvse.ru вчера в 10:01
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Политика

Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с 60-летним юбилеем преподавателей, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН).
РБК 04:52
Энергетика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Авто

Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Тарантас Ньюс 06 февраля в 12:58
Общество

Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Lenta.ru 03:03
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
РИА Новости вчера в 05:34
Общество

В Луизиане двести человек заразились норовирусом в казино

Как минимум две сотни человек норовирусом в американском штате Луизиана, передает телекомпания WVUE. Все пострадавшие посещали казино.
Московский Комсомолец 00:38
Общество

Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным

REGNUM 04:42
Наука

Переносчиком коронавируса назвали панголина

Московский Комсомолец вчера в 11:06
Армия и оружие

МИД России сообщил о гибели российских военных в Сирии

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщил МИД России.
Телеканал RTVI 06 февраля в 04:00
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Газета.Ru вчера в 18:12
Армия и оружие

Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru вчера в 09:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:06
Фигурное катание

Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов

В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
Чемпионат 03:08
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Футбол

«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии

"Рома" проиграла "Болонье" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встрчеа завершилась поражением римской команды со счетом 2:3.
Газета.Ru вчера в 17:06
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Политика

Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
REGNUM 02:50
Футбол

Зидан выразил недовольство работой Бэйла на тренировках

По имеющимся данным, Зидан считает, что Бэйл прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы прийти в надлежащую форму после восстановления от повреждения лодыжки.
Metaratings 04:55
Технологии

Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
REGNUM 04:45
Хоккей

Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

Великобритания решила отменить пошлины на ряд товаров из РФ

Brexit произошел спустя три с половиной года после референдума, прошедшего в 2016 году. До конца 2020 года будет длиться переходный период.
Финмаркет вчера в 02:26
Футбол

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: домашние стены не помогут Леверкузену

8 февраля «Байер» в матче 21-го тура Бундеслиги встретится с дортмундской «Боруссией».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:15
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Общество

В Китае американец умер от коронавируса

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
РИА Новости 00:19
Космос

Суперлуние 9 февраля: чего опасаться и что нужно делать для привлечения удачи

В ночь с 8 по 9 февраля астраханцы смогут увидеть Суперлуние. Ближайшие дни будут окрашены повышенной эмоциональностью и импульсивностью.
Каспий.Инфо 01:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Кировского медбрата проверили на детекторе лжи после публикации в Сети

Кировского медбрата, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное