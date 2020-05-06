Экономика
РИА НовостиВ России уровень экономической активности снизился на 33%
"По состоянию на 29 апреля, экономическая активность снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней", - сообщил Решетников. Он отметил, что министерство также ведет оценку степени закрытости региональных экономик.
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Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Комсомольская правда09:02
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Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
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Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
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Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
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