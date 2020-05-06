"По состоянию на 29 апреля, экономическая активность снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней", - сообщил Решетников. Он отметил, что министерство также ведет оценку степени закрытости региональных экономик.

В России уровень экономической активности снизился на 33%

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