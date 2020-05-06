Экономическая активность в конце апреля упала на 33% по сравнению с уровнем, который был до объявления нерабочих дней. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по мерам поддержки экономики и населения из-за коронавируса.

Экономическая активность в России упала за месяц на треть

Экономика Чем известен Дмитрий Босов 6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.

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Происшествия В группе «Аллтек» подтвердили кончину миллиардера Босова Группа "Аллтек" официально подтвердила информацию о смерти основателя компании Дмитрия Босова.

Политика Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 1,1K

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