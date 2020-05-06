Экономика

ВедомостиВедомостиЭкономическая активность в России упала за месяц на треть

Экономическая активность в конце апреля упала на 33% по сравнению с уровнем, который был до объявления нерабочих дней. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по мерам поддержки экономики и населения из-за коронавируса.
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Экономическая активность в России упала за месяц на треть

Ведомости13:08

Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть

РБК12:36

В России уровень экономической активности снизился на 33%

РИА Новости09:29

МЭРТ: экономическая активность в России упала на треть

Газета.Ru09:54

Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем

Интерфакс09:29

Максим Решетников: На конец апреля показатель экономической активности в РФ снижен на 33%

Агентство Москва09:18

Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии

Комсомольская правда09:02
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6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
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МИД осудил действия наемников, пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу

Москва встревожена информаций о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов, говорится в комментарии МИД России.
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Группа "Аллтек" официально подтвердила информацию о смерти основателя компании Дмитрия Босова.
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Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков находится в самоизоляции, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
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Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты

Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

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Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

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Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая

Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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В Самарской области обсудили снятие режима самоизоляции

В Самарской области на очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсудили план выхода региона из режима ограничений.
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Андрей Воронин: «Надеюсь, что в скором будущем окажусь в „Динамо“»

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Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
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Раскрыты детали представленного Путину плана восстановления экономики

В конце апреля Путин потребовал от правительства готовить план действий по восстановлению экономики, учитывая «новую реальность», связанную с распространением коронавируса.
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Вместо концерта на Красной площади 9 мая покажут спектакль по ТВ

Вместо ранее запланированного концерта на Красной площади в честь 75-летия Победы по телевидению покажут литературно-музыкальный спектакль, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления делами президента.
Газета.Ru 13:01
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Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки

Все компании и россияне должны знать, какие меры поддержки предлагаются правительством на фоне коронавируса и как ими воспользоваться, информационная кампания должна быть полноценной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
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В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

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Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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