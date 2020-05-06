Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России уровень экономической активности снизился на 33%

Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем

Интерфакс09:29

Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть

РБК12:36

МЭРТ: экономическая активность в России упала на треть

Газета.Ru09:54

В России уровень экономической активности снизился на 33%

РИА Новости09:29

Экономическая активность в России упала за месяц на треть

Ведомости13:08

Максим Решетников: На конец апреля показатель экономической активности в РФ снижен на 33%

Агентство Москва09:18

Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии

Комсомольская правда09:02
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
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Руководитель российского министерства просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на то, что решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России могут принять после 12 мая.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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