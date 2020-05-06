Экономика
РИА НовостиВ России уровень экономической активности снизился на 33%
Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Комсомольская правда09:02
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