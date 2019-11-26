"Общий ущерб от преступлений оценивается в 526 миллиардов 440 миллионов 210 тысяч рублей, что более чем на 15% больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал Куренной на ведомственном канале "Эфир". Вырос и общий уровень преступности.

с чего всё началось

Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%

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