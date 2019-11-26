Экономика
РИА НовостиВ России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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"Общий ущерб от преступлений оценивается в 526 миллиардов 440 миллионов 210 тысяч рублей, что более чем на 15% больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал Куренной на ведомственном канале "Эфир". Вырос и общий уровень преступности.РИА Новости04:47
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