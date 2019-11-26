Общество
ИнтерфаксВ России усилились эмиграционные настроения
Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан. По данным "Левада-центра", в большей мере желание эмигрировать свойственно респондентам в возрасте 18-24 лет (53% от данной возрастной категории).
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Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
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Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
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В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски
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Общество
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Общество
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Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Армия и оружие
В России прошли испытания нового робота для армии
В России успешно завершились государственные испытания робота для отечественной армии «Кунгас», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, пишут РИА Новости.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Экономика
Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ
Летом стало известно, что Смольный ограничится ростом коммунальных тарифов только на 0,4%, однако примерно на 2,5% выросла плата за содержание помещения.
Авто
Кроссоверы Buick Enclave и Envision улучшились для Китая
Стоимость Buick Enclave составляет 359 тыс. юаней или 3,27 млн рублей на Enclave, а кроссовер Buick Envision обойдется покупателям в 279 тыс. юаней или 2,54 млн рублей.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
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Mercedes-Benz показал тизер нового GLA
Компания Mercedes-Benz рассказала о разработке новой версии популярного кроссовера Mercedes-Benz GLA.