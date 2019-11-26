Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан. По данным "Левада-центра", в большей мере желание эмигрировать свойственно респондентам в возрасте 18-24 лет (53% от данной возрастной категории).
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