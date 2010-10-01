Экономика
Общественная электронная газетаВ России усилился контроль за операциями с наличными
Правовым документом устанавливается контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей. Финансовый контроль осуществляется за наличным и безналичным оборотом при купле-продаже недвижимости, если операция по сделке равна или превышает три миллиона рублей.
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Наука
Вирус оказался причиной возникновения депрессии
Профессор Кадзухиро Кондо утверждает, что специалисты исследовали шестой вид вируса герпеса человека.
Live24 05:52
Политика
США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море
Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Общество
Зампреда Арбитражного суда Москвы досрочно лишили полномочий
Москва, 13 июля 2020, 22:22 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий заместителя председателя Арбитражного суда города Москвы Ольгу Александрову.
REGNUM 15:22
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Политика
Путин сократил численность центрального аппарата МВД
Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
Российская газета 13:30
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Известия 14:24
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Происшествия
Подполковнику МВД из Курской области предъявили обвинение в госизмене
Подполковнику полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову, который был задержан по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
РЕН ТВ 14:23
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Происшествия
Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова с полицией после ДТП
Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в момент аварии «вообще не соображал», заявил в беседе с РБК адвокат Эльман Пашаев.
РБК 15:38
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня
Украинские силовики за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня.
Сегодня.ру вчера в 04:24
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
РИА Новости 14:53
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
На видео в Instagram Максим Галкин показал спа-центр, построенный для Аллы Пугачёвой внутри замка.
НТВ 08:56
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Общество
В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры
В соответствии с распоряжением губернатора Гэвина Ньюсома, по всему штату будут закрыты бары, рестораны будут работать только на вынос, прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений.
РИА Новости 15:39
Экономика
«Норникель» стал лидером падения на Мосбирже после новой аварии
После новой аварии позиции «Норникеля» для защиты будут ослаблены, а компанию, вероятно, ждут новые штрафные санкции, предполагают аналитики банка «Уралсиб».
РБК 05:33
Наука
Летучие мыши не болеют вирусами, которые сами переносят
Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.
Газета DAILY 11 июля в 14:38