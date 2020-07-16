Москва, 16 июля 2020, 13:22 — REGNUM Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс с послаблениями для печатных СМИ и книгоиздателей. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

В России усилят поддержку печатных СМИ и книгоиздателей

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