Экономика
REGNUMВ России усилят поддержку печатных СМИ и книгоиздателей
Москва, 16 июля 2020, 13:22 — REGNUM Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс с послаблениями для печатных СМИ и книгоиздателей. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Правительство повысит долю разрешенного списания тиража для издателей с 10% до 30%
Коммерсантъ16 июля в 08:01
Правительство рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ
Парламентская газета16 июля в 06:41
«Бумажным» СМИ и издателям книг разрешат списывать до 30% нераспроданного тиража
Апокриф Медиавчера в 07:59
Мишустин: Печатные СМИ смогут списывать на потери до 30% стоимости продукции
Российская газета16 июля в 06:01
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Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 06:33
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
Армия и оружие
Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном
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ИА Красная Весна 07:39
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Меркель и Анастасиадис обсудили буровые работы Турции на шельфе Кипра
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обсудили в субботу на полях саммита ЕС в Брюсселе проводимую Турцией разведку газа на кипрском шельфе и другие вопросы, касающиеся ситуации в регионе Восточного Средиземноморья, включая собственно так называемую кипрскую проблему.
ТАСС 17:35
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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«Милан» разгромил «Болонью» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу
"Милан" на своем поле разгромил "Болонью" в 34-м туре чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:47
Шоу-бизнес
Охотницы за богачами нацелились на Харламова
Рамблер 13:11
Общество
В Израиле начались антиправительственные демонстрации
Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.
РИА Новости 16:29
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Общество
Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест
Страны G20 намерены использовать все имеющиеся средства для противостояния последствиям пандемии коронавируса и ее экономическим последствиям, говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков государств.
Московский Комсомолец 17:23
Общество
Великобритания остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила ежедневное обновление информации по числу смертей от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства в субботу, 18 июля.
Известия 17:37
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Здоровье
Приём лекарств от изжоги повышает риск заболевания COVID-19
ToDay News Ufa 07:45
Общество
Генсек ООН назвал вызванную коронавирусом глобальную угрозу
Ситуация с коронавирусом помогла обнаружить риски, которые игнорировались человечеством на протяжении десятилетий, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
iReactor 09:53
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
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Футбол
«Бернли» обыграл «Норвич» в матче АПЛ
"Бернли" обыграл "Норвич" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 14:41
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0
Второй финалист Кубка Англии станет известен в воскресенье, когда на том же "Уэмбли" сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
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Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретар главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 17:40
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
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