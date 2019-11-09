Энергетика
DP.RUВ России ускорился рост цен на дизельное топливо
В России ускорился рост цен на дизельное топливо, говорится в материалах Росстата. Как следует из материалов, за неделю с 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
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Политика
Министр здравоохранения: полиция Боливии планирует задержать Моралеса
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что полиция страны намерена задержать экс-президента Эво Моралеса.
РЕН ТВ 18:49
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости 08 ноября в 23:51
Происшествия
Экс-ректор ДВФУ приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о растрате
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца к 7 годам тюрьмы и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о растрате.
Коммерсантъ 19:43
Политика
Киев: «нормандская четверка» встретится в конце ноября
«Если встреча не состоится в эти даты, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда», — отметило издание.
Телеканал 360° 16:55
Политика
Венесуэла и Куба считают отставку президента Боливии госпереворотом
"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - заявил глава МИД Кубы.
РЕН ТВ 17:37
Политика
Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны.
Известия 18:29
Общество
Леонида Якубовича прооперировали
Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.
Культуромания 05:18
Происшествия
Водолазы не обнаружили останков убитой выпускницы истфака
Телеканал Санкт-Петербург 12:03
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Армия и оружие
США отказались от вечной военной помощи Украине
США не намерены помогать Украине в плане поставок летальных вооружений вечно.
БИЗНЕС Online 13:56
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Технологии
Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет
Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
ПРАЙМ 19:25
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Наука
Найдена замена металлу в лучевой терапии
Goroday.ru 12:00
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что для нее главное в отношениях
Певица сказала, что самым важным для нее является любить самой.
Независимый публицист 13:08
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 18:09
Происшествия
В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека
РИА Новости 15:55
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Наука
Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике
Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Faktom 08 ноября в 10:24
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 вчера в 07:54
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Националисты из запрещенной на территории России экстремистской организации «Правой сектор» обстреляли автомобиль украинских силовиков «Урал», двигавшийся от участка отведения сил «Петровское — Богдановка» в Донбассе.
РБК 16:50