В России ускорился рост цен на дизельное топливо, говорится в материалах Росстата. Как следует из материалов, за неделю с 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

В России ускорился рост цен на дизельное топливо

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