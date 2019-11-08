Энергетика
DP.RUВ России ускорился рост цен на дизельное топливо
В России ускорился рост цен на дизельное топливо, говорится в материалах Росстата. Как следует из материалов, за неделю с 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
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Общество
Минюст не успевает выполнить поручение Медведева по отмене актов СССР
Министерство юстиции России не успевает выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по пересмотру всех правовых актов СССР для их последующей отмены, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Минюста в правительство.
Аргументы и Факты 03:11
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
РБК 06 ноября в 05:03
Общество
До -18 градусов похолодает на выходных в Алтайском крае
Днем 8 ноября и ночью 9 ноября ожидается усиление ветра, на большей части территории осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, гололёдные явления, установление снежного покрова.
Толк вчера в 22:50
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
Общество
В Грузии продолжаются беспорядки из-за показа фильма о геях-танцорах
Полиция задержала двух участников акции. Также правоохранители сопровождают в кинотеатр зрителей, которые купили билеты, чтобы их не избили.
Московский Комсомолец 12:58
Футбол
«ПСЖ» столкнулся с проблемами в переговорах с Мбаппе
«ПСЖ» начал переговоры о продлении контракта с нападающим команды Килианом Мбаппе.
Матч ТВ 07:19
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 06 ноября в 00:26
Армия и оружие
ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе
ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил.
Life.ru 18:17
Энергетика
Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа
Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
REGNUM 11:04
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
Беспилотник нарушил работу аэропорта в Японии
Ранее News.ru писал, что 19 октября в аэропорту Кансай также закрыли все полосы из-за беспилотника.
News.ru 00:22
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Политика
Помпео назвал Украину проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Берлине.
РИА Новости 18:56
Армия и оружие
В Японии истребитель F-16 ВВС США в полете выронил учебную ракету
Военное дело вчера в 00:30
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости вчера в 12:35
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Тарантас Ньюс вчера в 12:41
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Общество
Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске
Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
ТАСС 18:20
Армия и оружие
Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии
Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
Рамблер 05:04
Политика
Президент Казахстана восхитился Омском
Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 01:18
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий 10:51