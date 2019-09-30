Финансы
Мойка78В России усложнились правила выдачи кредитов
Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей. Если показатель составит больше 50%, кредитор будет нести дополнительную нагрузку на капитал в половину сумму займа.
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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2
Мадридский клуб не сумел выиграть второй матч подряд на групповом этапе ЛЧ и занимает последнее место в квартете А. В другом матче игрового дня "Аталанта" уступила донецкому "Шахтёру" со счётом 1:2.
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В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
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Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
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В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
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Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
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Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
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Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
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«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
LiveSport.ru 14:51
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В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»
Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
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Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия
В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО
42-летний кинопродюсер Андрей Орёл был задержан сотрудниками полиции у Красной площади днём 30 сентября.
Комсомольская правда 11:17
Происшествия
Нападение на финский колледж совершил студент
Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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Украина откажется от использования мелких монет
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил об отказе от использования мелких монет, которые изымут из оборота с 1 октября.
Инфорос вчера в 08:47
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Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Космос
У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог
Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
Naked Science вчера в 11:26
Общество
В Петербурге закрыли затворы дамбы
Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге утром 1 октября были закрыты затворы комплекса защитных сооружений (КЗС).
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Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
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В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
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На Петербург обрушился ураган с градом
Вести.Ru 15:12
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru вчера в 06:44